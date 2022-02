Morawiecki i Obajtek na stacji Orlenu. „Polacy mogą tankować najtańsze paliwo w Europie”

- Inflacja do Polski przyszła razem z pandemią, z manipulacjami cenowymi Gazpromu i nieodpowiedzialną polityką klimatyczną Unii Europejskiej. To trzy główne przyczyny - zaznaczył premier Morawiecki na wtorkowej konferencji. - W cenie energii elektrycznej co najmniej połowa to koszty polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Dzisiaj ta przyczyna też bije Polaków po kieszeniach i podnosi inflację - dodał.

- Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ceny były niższe i żeby zwalczyć inflacyjną huśtawkę. Już przed świętami obniżyliśmy akcyzę, obniżyliśmy VAT na wiele nośników a po sylwestrze obiecaliśmy, że od 1 lutego obniżymy VAT na paliwo z 23 do 8 proc. - podkreślił szef rządu. - O ile ceny paliwa w innych krajach rosną o 5-6 proc. to u nas, zgodnie z obietnicami, spadły. To dla przeciętnej polskiej rodziny kilkadziesiąt złotych oszczędności na właściwie jednym tankowaniu - ocenił Morawiecki.