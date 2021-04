Morawiecki: Do czerwca do Polski ma trafić około 4,2 mln dawek Pfizera Leszek Rudziński

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w mediach społecznościowych, że do czerwca Polska na otrzymać ok. 4,2 mln dawek szczepionki Pfizera. - To wspaniała wiadomość dla naszego Narodowego Programu Szczepień, który właśnie przyspieszył - oświadczył szef rządu.