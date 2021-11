Morawiecki dla "Bild": Broniąc naszej granicy, bronimy całej Europy

Ryzyko wojny

Dopytywany, czy duże jest ryzyko wojny, Morawiecki wyraził nadzieję, że „wszyscy zachowają spokój”. – Nasilają się prowokacje ze strony sił białoruskich. Mam nadzieję, że nie pójdą o krok za daleko. My Polacy jesteśmy zdeterminowani bronić naszej granicy wszelkimi sposobami – a jest to jednocześnie wschodnia granica Europy i NATO – przypomniał.

W rozmowie z niemieckim dziennikiem premier ostrzegł, że jeśli nie uda się zatrzymać w tej chwili tysięcy imigrantów, wkrótce do Europy przybędą setki tysięcy, a nawet miliony. – Z Afryki, Bliskiego Wschodu i innych krajów. Jeśli nie będziemy zdecydowanie chronić i bronić naszych granic w Europie, setki milionów ludzi z Afryki czy Bliskiego Wschodu będą próbowały przybyć do Europy – a w szczególności do Niemiec. W Niemczech mieszka ponad 80 milionów osób. Czy pozwolono by na przybycie kolejnych 50 milionów? Myślę, że mieszkańcy Niemiec nie byliby z tego zadowoleni, bo chcą utrzymać swój standard życia. Chcą zachować swoją kulturę – tłumaczył.