Montowany w butach system nawigacji «Ashirase» pomoże osobom niedowidzącym. Wszystko dzięki Hondzie.

Co ma wspólnego japońska firma motoryzacyjna Honda z systemem nawigacji, który pozwoli przemieszczać się osobom niewidzącym? Okazuje się, że bardzo dużo.

Honda Motor Co., Ltd. ogłosiła właśnie powołanie Ashirase, Inc, pierwszej firmy, powstałej w ramach IGNITION, programu swoich nowych koncepcji biznesowych. Ashirase, Inc. pracuje nad systemem nawigacji, montowanym w butach, który ma pomóc w przemieszczaniu się osobom niedowidzącym.

Ashirase to system nawigacji, składający się z aplikacji na smartfona oraz wibrującego w trzech kierunkach urządzenia, wyposażonego w czujnik ruchu, zamontowanego wewnątrz buta.

Rozwiązanie to, za pomocą wibracji, przekazuje wskazówki nawigacyjne, kierując użytkownika na podstawie trasy wyznaczonej w aplikacji. Sygnały oznaczają-ce „idź prosto”, przekazuje element umieszczony na przedniej części stopy. Gdy użytkownik zbliża się do zakrętu, wibrują części po prawej lub lewej stronie buta, informując, który kierunek powinien wybrać.

Nawigacja oferowana przez Ashirase umożliwia intuicyjne odczytywanie trasy, przez co użytkownik nie musi bezustannie zwracać uwagi na kierunek. Dzięki te-mu spacery mogą okazać się bardziej relaksujące i bezpieczniejsze.