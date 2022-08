Monika Libicka: Ogród kłopotów

Posłów chętnych, by za tą ustawą zagłosować w Sejmie! Materia jest jednak niezwykle skomplikowana.

Głosujący poseł będzie musiał rozstrzygnąć ważny dylemat: czy nowa ustawa broni praw emeryta wziętego w jasyr przez Polski Związek Działkowców, czy też raczej przychyla nieba hordom deweloperów, które od dawna krążą wokół działkowych ogrodów i marzą o wylaniu ton betonu na bezużyteczną zieleń... Konia z rzędem temu, kto zgadnie, co będzie lepsze dla naszych miast.

Gdy do uwłaszczenia dojdzie, nowi właściciele zapewne prędzej czy później pozbędą się swojego majątku. Jeśli tereny opuszczone przez nich przyczynią się do rozwiązania komunalnych i komunikacyjnych problemów naszych metropolii, to bardzo dobrze.

Może to jednak być tylko skrócona droga do kolejnych blokowisk pod ekologicznymi nazwami typu "Zielona Laguna" czy "Oaza Tropików", w których temat zieleni przewija się głównie w świetlnym oznakowaniu wjazdów do podziemnych garaży.

Za takie pomysły bardzo dziękujemy. W naszych miastach bowiem jest wielu chętnych do tworzenia nowych biurowców, a bardzo niewielu do inwestowania w piękne, zadbane ogrody i parki.