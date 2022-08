Mondrian na suficie? Zobacz niezwykłą kompozycję płyt akustycznych

Dwudziestowieczna awangarda bez wątpienia przyniosła światu nowe sposoby postrzegania wielu rzeczy. W architekturze wnętrz sprawiła konkretny zwrot, który zapoczątkował nowe trendy estetyczne. Jeden z najsłynniejszych przedstawicieli nurtu, Piet Mondrian stał się zaś swoistą marką. Za każdym razem, gdy ktoś widzi jego abstrakcyjne prace, wie, że są jego autorstwa. Geometryczne kreski i kolory są niczym autograf malarza. I to właśnie ta genialna prostota sprawiła, że architekci niezwykle chętnie wkomponowują styl artysty we współczesne wnętrza.

Mondrian na suficie

To, co dla jednych może być nudną ścianą lub sufitem, dla innych będzie stanowiło swoiste płótno, gotowe do stworzenia ciekawej kompozycji. Właśnie tak powstała mondrianowska mozaika na suficie w biurze Kinnarps we Wrocławiu, która nie tylko cieszy oko pracowników, ale również zapewnia komfort akustyczny pomieszczenia. W biurze zamontowano system akustyczny Ecophon Master Eg, który daje możliwość tworzenia ciekawych układów geometrycznych, a dzięki doskonałym właściwościom pochłaniania dźwięków eliminuje niepożądany hałas w pomieszczeniu.