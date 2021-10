MON: Białoruskie służby wykorzystują dzieci. "Nie ulegajmy białoruskiej propagandzie"

Nie słabnie napięcie na granicy polsko-białoruskiej. Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało we wtorek nagranie pokazujące białoruskiego żołnierza, który wydawał polecenia migrantowi pozującemu do zdjęć wraz z dzieckiem. Według resortu obrony to kolejny dowód na to, że Białoruś instrumentalnie wykorzystuje dzieci do wywierania presji migracyjnej na Polskę.

Opublikowane przez MON nagranie skomentował szef resortu, Mariusz Błaszczak. Według niego: "migranci, w tym dzieci są narzędziem w rękach Łukaszenki wykorzystywanym przeciwko Polsce'. Błaszczak apeluje o nieuleganie białoruskiej propagandzie.