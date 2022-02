Molier aktualny inaczej. „Don Juan” w Teatrze Polskim w Warszawie

- Trzeba mieć wiele odwagi żeby w dzisiejszych czasach wystawiać „Don Juana” Moliera w tak tradycyjnej konwencji – napisałem do dwójki aktorów, którzy zagrali w warszawskim Teatrze Polskim istotne role w tym spektaklu. Możliwe, że w czasach, kiedy kolejne teatry zmieniają się w laboratoria wykuwania nowego człowieka, na takim właśnie, solennym odczytywaniu myśli autora już niedługo będzie polegać awangarda, dodaję teraz.

Podjął się tego odważnego przedsięwzięcia młody reżyser Piotr Kurzawa. Zastanawiałem się idąc na to, co poza okrągłą, 400. rocznicą urodzin dramatopisarza popychało go do wystawienia tego tekstu zaledwie w pół roku po tym, kiedy w Ateneum zrobił to Mikołaj Grabowski. Ale przecież oglądaliśmy dwa kompletnie różne podejścia do tego dramatu. Chwilami ciężko było poznać, że to ta sama sztuka.

Jednak w dawnych kostiumach

Choć Kurzawa wcale nie zrezygnował z poczucia aktualności „Don Juana”, wystawionego po raz pierwszy w roku 1665. Tylko założył, że doprowadzi do niej publikę w inny sposób niż poprzez przebieranie aktorów we współczesne kostiumy i maniery sugerujące, że wszystko dzieje się tu i teraz. „Sądzę, że udało nam się sportretować Don Juana, który ma podobne problemy do współczesnych trzydziestolatków” – mówił o swojej premierze. Co ciekawe powiedział coś jeszcze: „Nieustanne pozostawanie w rzetelnym kontakcie z klasyką pomaga odnaleźć nadzieję na sensowność świata”.