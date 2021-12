"Mojemu ukochanemu Filipowi...". Pierwsze tak emocjonalne i osobiste orędzie Elżbiety II

To pierwsze tak osobiste i emocjonalne wystąpienie Elżbiety II. Są to bowiem pierwsze jej święta bez księcia Filipa. Książę Edynburga zmarł 9 kwietnia w wieku 99 lat. Małżeństwem byli 73 lata.

– Chociaż dla wielu jest to czas wielkiego szczęścia i radości, Boże Narodzenie może być trudne dla tych, którzy stracili bliskich. Zwłaszcza w tym roku rozumiem dlaczego – powiedziała monarchini.

W dorocznym wystąpieniu Elżbieta II przyznała, że w miesiącach które upłynęły od śmierci jej ukochanego Filipa, czerpała ogromną pociechę z serdeczności wielu hołdów składanych jego życiu i pracy. – Jego poczucie służby, ciekawość intelektualna i zdolność do wyciskania radości z każdej sytuacji – wszystko to było nie do powstrzymania – wskazywała.

Królowa stwierdziła, że „dociekliwy błysk” w oku jej męża był na końcu tak jasny, jak wtedy, gdy po raz pierwszy go zobaczyła. Dodała, że życie składa się jednak z ostatnich rozstań i pierwszych spotkań.