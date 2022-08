Moja lista rzeczy, których nauczyłem się w ostatnim czasie

- Jeszcze raz zrozumiałem, że najważniejszą wartością są nasi bliscy. Rodzina, przyjaciele, ludzie, na których można liczyć zawsze i którym trzeba okazywać miłość, wsparcie i empatię. Nie ma nic ważniejszego.

- Największym błędem jest zaniedbywanie tych relacji. Odkładanie telefonu do przyjaciela, rodziny, tłumaczenie tego pośpiechem, ważniejszymi sprawami. Nie warto odkładać powiedzenia komuś „przepraszam”, bo może zwyczajnie zabraknąć później czasu, by to zrobić.

- Dotarło do mnie, jak bardzo zajmują nas sprawy nieistotne i nieważne. Wystarczy stanąć twarzą wobec zagrożenia, żeby dotychczasowe spory i podziały, które wydawały się istotne, stały się doprawdy nic niewarte, nic nieznaczące.

- Nic nie jest dane nam raz na zawsze.

- Warto myśleć, kwestionować i zadawać pytania. Szukać zawsze prawdy i nie kierować się schematami czy przyjmować, że przetarte szlaki są zawsze prawdziwe. Nikomu z moich przyjaciół, znajomych ani autorytetów jeszcze trzy miesiące temu nie przyszłoby do głowy, że najpoważniejsze zagrożenie dla świata może przyjść z tej strony, z której przyszło. Baliśmy się wojny z Rosją, kryzysu ekonomicznego, smogu i zmian klimatycznych. A cały świat sparaliżował zaraźliwy wirus.