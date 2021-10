Modernizacja polskiego wojska. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak mówi o tym, co ją przyspieszy

Szef MON podkreślił, że resort działa na rzecz intensyfikacji współpracy wojska z nauką i przemysłem. – Wierzę, że odpowiednia koordynacja prac przyczyni się do zwiększenia tempa wprowadzania naszych sił zbrojnych do czołówki najbardziej innowacyjnych armii świata – mówił. Zdaniem Błaszczaka zapewni to „zwiększenie innowacyjności Sił Zbrojnych RP w obszarze technologicznym, a tym samym wydatne wsparcie działań modernizacyjnych polskiego wojska i wyposażenie go w najnowocześniejsze rozwiązania sprzętowe”.

– Informacją o dotychczasowych osiągnięciach, ale i wyzwaniach chcielibyśmy dzielić się z całym środowiskiem wojskowym, naukowym i przemysłowym w ramach Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych. Wierzę, że Forum stanie się cykliczną platformą pozwalającą na wymianę wiedzy, doświadczeń i poglądów, łącząc świat wiedzy, doświadczeń i poglądów, łącząc świat badań, produkcji i wymagań wojskowych – dodał minister.