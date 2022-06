Modelka Kathryn Mayorga oskarżyła Crisitano Ronaldo o gwałt. Sąd odrzucił pozew w tej sprawie

Do zdarzenia miało dojść w Las Vegas w 2009 roku. Piłkarz zapłacił kobiecie 375 tysięcy dolarów w ramach umowy. Nie ukrywał, że doszło do zbliżenia z modelką, ale twierdzi, że było to za zgodą.

Mimo to, w 2018 Mayorga ponownie zgłosiła się na policję, oficjalnie oskarżając Ronaldo. Piłkarz wydał wówczas oświadczenie, że odrzuca oskarżenia modelki. Prokurator odrzucił wniosek Mayorgi, tłumacząc się brakiem dowodu.