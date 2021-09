Moda: oryginalne i wygodne płaszcze plus size dla kobiet i mężczyzn. Sprawdź nasz przegląd modowy

Płaszcze plus size dla kobiet - przegląd fasonów

Płaszcze damskie dla puszystych występują w wielu różnych fasonach, które można dopasować do określonego stylu oraz okazji. Może to być:

trencz

płaszcz pikowany

parka

płaszcz przeciwdeszczowy

płaszcz wełniany

płaszcz z imitacji skóry

długi płaszcz

krótki płaszcz

Trencz plus size to zdecydowanie klasyka gatunku. Jest bardzo uniwersalny i sprawdzi się w większości stylizacji. Świetnie dopasuje się zarówno do eleganckiego outfitu, jak również casualowego. Damski trencz dla puszystych najczęściej występuje w stonowanych kolorach, ale można go również naleźć w oryginalnych barwach i wzorach. Wybór odpowiedniego motywu zależy już od określonego stylu