Moda na rowery nie zwalnia. "Coraz więcej osób decyduje się na zakup roweru"

- Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się na zakup roweru. Spośród badanych aż 92 proc. deklaruje, że posiada własny sprzęt. Co ciekawe, co czwarty z nich kupił go w ciągu ostatniego roku, a taki sam odsetek ankietowanych planuje niedługo zainwestować w nowy pojazd- wylicza Zgudka i dodaje, że dla sporej grupy badanych taki zakup nie stanowi dużego obciążenia finansowego.

Jak wynika z badania Nationale-Nederlanden 87 proc. z nich regularnie jeździ na rowerze lub hulajnodze, a ponad połowa zadeklarowała, że przejażdżki zastąpiły inne formy aktywności fizycznej. - Polacy wsiadają jednak na rower także w innych celach niż rekreacja – blisko 1/3 wykorzystuje te pojazdy codziennie lub prawie codziennie, aby dotrzeć do pracy- dodaje ekspertka.

- Zamknięte przez niemal całą pandemię siłownie, kluby fitness i baseny były dla Polaków impulsem do poszukiwania nowych sposobów na aktywne spędzanie wolnego czasu - tłumaczy w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press Małgorzata Zgudka, menadżer ds. produktów w Nationale-Nederlanden.

Ponad połowa z nich przechowuje go w garażu, a 30 proc. w piwnicy. Rowery najczęściej można spotkać na wsi (95 proc.), a najmniej jest ich na ulicach w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców (85 proc.).Rosnącą popularność jednośladów potwierdzały już zresztą zeszłoroczne dane GUS. Według nich w maju ubiegłego roku produkcja rowerów w Polsce wzrosła rok do roku o jedną trzecią i była najwyższa od czterech lat. We wspomnianym okresie wyprodukowano aż 119 tys. sztuk.

Jednak w ostatnich latach notujemy nie tylko wzrost produkcji i sprzedaży jednośladów, ale także ich kradzieży. Zgodnie z wynikami badania niemal jedna czwarta rowerzystów miała do czynienia ze złodziejem. Jeśli chodzi o ryzyko kradzieży, to jako duże ocenia je 27 proc. rowerzystów. Jednocześnie tylko 38 proc. Polaków deklaruje, że zawsze zabezpiecza sprzęt.