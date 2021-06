Moda: jakie spodnie damskie są modne? Spodnie z lampasami, bojówki damskie czy spodnie boyfriend - które wybierzesz?

Nadszedł czas na urozmaicenie Twojej garderoby? Zobacz koniecznie, jakie spodnie damskie są aktualnie w modzie. Dobierz spodnie odpowiednie do swojej sylwetki i ciesz się stylizacjami, które wpisują się w trendy. Modne spodnie to połowa sukcesu, ale z czym je nosić? Podpowiadamy nie tylko, które spodnie będą leżeć odpowiednio na Twojej sylwetce, ale również do jakich stylizacji sprawdzą się one najlepiej. Postawisz na ponadczasowe jeansy, które nigdy nie wychodzą z mody? A może wybierzesz dla siebie spodnie z lampasami lub w kratę? Jeśli cenisz sobie komfort i wygodę zwróć uwagę na spodnie dresowe, joggery damskie, bojówki damskie oraz spodnie typu boyfriend.

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Spodnie damskie z lampasami Spodnie damskie z lampasami od dłuższego czasu nie wychodzą z mody. Takie spodnie znajdziemy zarówno w wersji sportowej, jak i eleganckiej czy casualowej. Co jest największą zaletą tych spodni? Optycznie wyszczuplają sylwetkę. Spodnie z lampasami, czyli paskami po bokach pasują do wielu stylizacji. Hitem okazało się również łączenie styli, czyli zakładanie sportowych spodni z lampasami do szpilek i koszuli. Jeśli jednak chcesz bardziej elegancką wersję, możesz wybrać cygaretki z paskami po bokach. Natomiast jeansy z lampasami świetnie sprawdzą się na co dzień. Lampasy dodadzą charakteru Twoim stylizacjom. Przeobrażą względnie prosty zestaw ciuchów w modną stylizację. Spodnie z lampasami będą pasować zarówno do koszuli i szpilek, jak i do trampek i bluzy czy oversizowego swetra.

Spodnie damskie - bojówki Spodnie bojówki powstały z inspiracji stylem militarnym. Są świetną opcją dla kobiet, które cenią sobie komfort i modne stylizacje. Najczęściej szyte są w kolorze khaki, ale z racji tego, iż bojówki damskie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, teraz bez problemu znajdziemy je również w innych kolorach. Omijałaś ten typ spodni ze względu na to, że zniekształcają sylwetkę? Nic bardziej mylnego. Oczywiście znajdziemy w sklepach wersje, które są szerokie, ale znajdziemy też bojówki rurki. Znajdź krój, który najlepiej będzie odpowiadał Twojej sylwetce.

Spodnie damskie - jeansy Chyba każda z kobiet ma przynajmniej jedną parę jeansów w swojej szafie. Są to spodnie najbardziej lubiane przez kobiety w każdym wieku. Nic dziwnego, gdyż jeansy są wygodne i pasują na każdą okazję. Jeansy znajdziemy w każdych możliwych krojach oraz kolorach. Z jeansami w roli głównej stworzymy stylizacje zarówno eleganckie, jak i sportowe oraz casualowe. Najmodniejszymi modelami jeansów są: Jeansy rurki – bardzo dopasowane jeansy idealnie podkreślają kobiece kształty. Najbardziej wybór tego modelu jeansów poleca się kobietom wysokim, szczupłym i z długimi nogami. Ale czy tylko one mogą nosić takie spodnie? Oczywiście, że nie. Jeśli jesteś niewysoka także możesz sięgnąć po rurki. Wystarczy, że zastosujesz kilka trików, by wyglądać w nich świetnie. Najlepiej sięgnij po spodnie z wysokim stanem, bez przetarć czy dziur. Optycznie wydłuży to Twoje nogi. Panie o pełniejszych kształtach śmiało mogą sięgnąć po rurki, ale powinny wybierać te klasyczne, w ciemnych kolorach oraz bez zbędnych dodatków, typu przetarcia i dziury.

Spodnie boyfriend - dla kogo? Spodnie boyfriend wyglądają jak pożyczone z męskiej szafy. Są luźne, mają proste nogawki i często mają wywijane nogawki. Zwykle mają przetarcia lub dziur, co dodaje im charakteru. Te spodnie jednak wymagają idealnego dopasowania, by dobrze wyglądały. Najlepiej będą czuły się w nich kobiety szczupłe i wysokie lub posiadające chłopięcą sylwetkę. Problem z dopasowaniem tych jeansów mogą mieć posiadaczki wąskiej talii ale szerokich bioder. Często po spodnie boyfriend sięgają kobiety z masywnymi udami, mając nadzieję, że pomogą im je zamaskować. Jednak problem jest taki, że źle dobrane spodnie mogą nawet podkreślić ten mankament.