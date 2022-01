Mocne słowa Waszczykowskiego: Wypowiedzi Bidena zachęcają Kreml do dalszych kroków przeciwko Ukrainie i Europie

Przypomnijmy, że prezydent USA Joe Biden oświadczył podczas konferencji prasowej, że w jego ocenie prezydent Rosji, Władimir Putin podejmie decyzję o wkroczeniu rosyjskich wojsk na Ukrainę ponieważ "musi coś zrobić". Jednocześnie Biden zasugerował, że konsekwencje dla Rosji za agresję wobec sąsiada będą zależeć od tego, jaką ta agresja będzie miała skalę.

- Rosja zostanie pociągnięta do odpowiedzialności, jeśli dokona inwazji - i będzie to zależne od tego, co zrobi - powiedział Biden.

Waszczykowski: To pozostawia Europę praktycznie na pożarcie przez Moskwę

Zdaniem Witolda Waszczykowskiego, stanowisko prezydenta USA to "rzecz niebywała". - Nie da się wykluczyć, że zmęczone społeczeństwo ukraińskie, widząc, że jest opuszczone przez Zachód, doprowadzi do antymajdanu i zwróci się z powrotem w kierunku Rosji. Na to liczy Putin - mówi polityk w wywiadzie opublikowanym na stronie pap.pl.