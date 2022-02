Mocne słowa premiera Australii o rosyjskim rządzie: „Zachowują się jak bandyci i łobuzy”. Australia przyłącza się do sankcji

„To dopiero początek tego procesu” – powiedział Morrison. Na sankcje wobec Rosji zdecydowali się także m.in. USA, UE, Wielka Brytania i Japonia.

Portal Daily Mail przytacza słowa premiera Australii o rosyjskim rządzie: „zachowują się jak bandyci i łobuzy, i powinni być nazywani bandytami i łobuzami”. Po posiedzeniu rządu jego szef ostrzegł, że Rosja może wziąć odwet na Australii poprzez przeprowadzenie cyberataków.

We wtorek Morrison wezwał prezydenta Putina do wycofania się z rozkazu wysłania wojsk na Ukrainę. Powiedział też, że sugestia, że ​​wojska wkroczą na terytorium Ukrainy, aby utrzymać pokój, jest „nonsensem”.

- Rosja powinna się cofnąć. Powinna bezwarunkowo wycofać się i przestać zagrażać sąsiadom - powiedział premier Australii.

- Współpracujemy z naszymi partnerami, aby zidentyfikować dodatkowe osoby, które będą podlegać sankcjom - powiedział Scott Morrison. - To, co jest wymierzone w ludność Ukrainy, jest nie do przyjęcia.