Mocne słowa ministra o polityce klimatycznej UE. Kowalczyk: Idąc tym tokiem myślenia, może zaczniemy redukować również ludzi

Ogłoszony przez Komisję Europejską pakiet Fit for 55 to zestaw propozycji legislacyjnych, służących dostosowaniu unijnej polityki klimatycznej i energetycznej do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 procent w perspektywie roku 2030, wobec poziomu z roku 1990.

Unijną politykę klimatyczną komentował w Polskim Radiu 24 wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

- Człowiek, wydychając powietrze, też uwalnia CO2 do atmosfery, więc idąc tym tokiem myślenia może zaczniemy redukować również ludzi - ironizował. - Chrońmy klimat, ale w sposób rozsądny. Powoli redukujemy niepotrzebną emisję CO2. Ale nie może to wyglądać tak, że zamykamy kopalnie, nie patrzymy na skutki energetyczne czy żywnościowe - podkreślił.

Zdaniem polityka, Unia Europejska usilnie stara się być "bardzo ambitnym liderem w polityce klimatycznej", ale nie patrzy na to, że dużo większe i potężniejsze od UE "emitują CO2 bez żadnych ograniczeń".