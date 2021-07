Mobilny Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa” rusza w trasę po Polsce

Pojazd z ładunkiem przybliżającym historię dojścia Polski do niepodległości oraz pierwsze lata funkcjonowania II Rzeczpospolitej odwiedzi 20 miast w całej Polsce. Klimatyzowana przestrzeń pozwala w pełni cieszyć się z nowoczesnych ekranów i wizualizacji.

Pierwszym miejscem, do którego zawitał Mobilny Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa” był Grodzisk Mazowiecki, gdzie mieli okazję zwiedzić go dziennikarze.

- To muzeum wypełnione multimedialną zawartością na temat naszej historii. - powiedział podczas oficjalnej prezentacji dyrektor Biura Programu "Niepodległa" Jan Kowalski. - Mamy świadomość, że nie zawsze wszyscy są w stanie dotrzeć do muzeów narodowych, czy określone koncerty czy wydarzenia. Mobilność Teatru "Niepodległości" to zachęta do włączenia się do świętowania obchodów odzyskania suwerenności w kolejnych latach. - podkreślił.