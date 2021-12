Mniejsza presja na wschodnią granicę Polski. Maciej Wąsik: Polskie służby postawiły twardy opór

Wiceszef MSWiA przypomniał, że „rząd polski podjął decyzję i przeprowadził ustawę, która pozwoli zbudować w pierwszej połowie przyszłego roku zaporę na granicy polsko-białoruskiej”. – To pokazuje, że nie ulegniemy tej ogromnej presji zarówno białoruskiej, jak i środowisk lewicowych UE – dodał.

W ubiegłym tygodniu Rada Unii Europejskiej przyjęła w czwartek kolejny pakiet sankcji wobec Białorusi. Restrykcje polegają na zakazie wjazdu do UE i zamrożeniu aktywów. Maciej Wąsik zwrócił uwagę, że „Łukaszenka, na którego UE nałożyła kolejne sankcje, nie odpuści”. – Przygotowuje się, wyciągając wnioski z tego, co się stało jesienią. My też wyciągamy wnioski i będziemy dobrze przygotowani do odpierania następnych fali migrantów z Białorusi na Polskę – powiedział.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji wskazał, że na Białorusi przebywa tyle migrantów, że można ich liczyć w tysiącach. – Kanał powietrzny otworzony pomiędzy Irakiem a Białorusią jest duży. Kilka tysięcy już opuściło Białoruś, mamy sygnały, że te samoloty regularnie odlatują, zabierając kolejne osoby – mówił. Podkreślił, że „to jest chyba pierwsza taka sytuacja, że migranci przylatują samolotami na teren, z którego mają się dostać do UE, a później wracają tymi samolotami z powrotem”. – To też pokazuje skuteczność naszych działań zarówno na granicy, jak i na arenie międzynarodowej – podkreślił.