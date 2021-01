Mniej szczepionek na koronawirusa w Polsce. Rząd przedstawi dziś szczegóły

Rząd po decyzji Pfizer wstrzymuje dostawę 330 tysięcy szczepionek dla tak zwanej grupy zerowej

Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformował, że z powodu decyzji firmy Pfizer o ograniczeniu dostaw szczepionek do Europy, rząd podjął decyzję o dostarczeniu 330 tysięcy szczepionek do szpitali węzłowych dla tzw. "grupy zero". Zmianie nie ulegnie harmonogram szczepień populacyjnych.