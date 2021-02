Mniej osób w galeriach handlowych ale liczba i wartość zawieranych transakcji rośnie Maciej Badowski

W tygodniu 15-21 lutego br., w dni handlowe, wskaźnik odwiedzalności kształtował się na na poziomie 77 proc. wartości analogicznego okresu ubiegłego roku. Joanna Urbaniec / Polska Press

Dane Polskiej Rady Centrów Handlowych pokazują, że odwiedzalność centrów handlowych w tygodniu od 15 do 21 lutego ustabilizowała się na poziomie 77 proc. ubiegłorocznej. Co ciekawe, rośnie liczba i wartość zawieranych transakcji rośnie. Z kolei przedstawiciele Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług alarmują, że ponowne obostrzenia doprowadzą bowiem do kolejnych upadłości polskich przedsiębiorstw a tym samym zagrożone są setki tysięcy miejsc pracy.