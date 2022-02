MMA-VIP 4. Gdzie odbędzie się gala Najmana? Stanowski podał nieprawdziwe informacje. "Wyrządził nam nieopisane szkody"

Kontrowersyjna gala Najmana. Gdzie odbędzie się MMA-VIP 4?

Saga związana z miejscem organizacji gali freak-fight MMA-VIP 4 zdaje się nie mieć końca. Przypomnijmy - początkowo impreza miała odbyć się w Kielcach, jednak sytuacja uległa zmianie, kiedy organizator gali Marcin Najman ogłosił, że nowym "bossem" jego federacji został Andrzej Zieliński ps. "Słowik" - były gangster i jeden z liderów mafii pruszkowskiej. W trakcie konferencji prasowej Najman witał "Słowika" z najwyższymi honorami i spektakularną oprawą. Kiedy ex-pięściarz ogłaszał ex-gangstera nowym wspólnikiem, w tle przygrywała muzyka z "Ojca chrzestnego", a Zieliński zajmował miejsce na specjalnie przygotowanym dla niego tronie.

Efekt tego przedstawienia był dla Najmana z pewnością odwrotny do zamierzonego - miasto Kielce i większość sponsorów postanowili wycofać się ze współorganizacji imprezy. "El Testosteron" nie zamierzał się jednak poddawać. Dogadał się z burmistrzem położonego ok. 170 km dalej Wielunia i hucznie ogłosił, że właśnie to miasteczko będzie nowym polem bitwy internetowych celebrytów. Niedoczekanie, bowiem po silnych naciskach społecznych burmistrz Wielunia Paweł Okrasa także zrezygnował z wynajęcia Najmanowi miejskiej hali sportowej. Wcześniej jednak zdążył udzielić kompromitującego wywiadu popularnemu dziennikarzowi Krzysztofowi Stanowskiemu, który silnie zaangażował się w antypromocję wydarzenia firmowanego twarzą "Słowika".