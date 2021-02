Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kielcach ocalą miejscy radni?

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kielcach przeznaczony jest dla chłopców niedostosowanych społecznie w wieku od 13 do 18 lat. W ciągu ostatnich trzech lat utrzymanie go kosztowało 8,7 mln zł, z czego połowę pokryło miasto. Na specjalnie zwołanej sesji urzędnicy przekonywali, że miasta nie stać na utrzymywanie ośrodka.

Jak podaje Onet.pl, "w ośrodku jest 36 miejsc, ale ostatnio przebywało w nim co najwyżej 22 chłopców. Pracuje w nim 21 nauczycieli, w tym 11 wychowawców. Zatrudnionych jest też 14 osób z kadry niepedagogicznej – administracji, księgowości, sekretarka, czterech palaczy czy kierowca".

Jak mówił wiceprezydent Kielc, Marcin Różycki, nie chodzi o likwidację ośrodka, ale oddanie go pod opiekę stowarzyszenia. – Niestety, sytuacja ekonomiczna zmusza nas do szukania oszczędności, gdzie to tylko możliwe – dodał. - Dowiedzieliśmy się z mediów, że jesteśmy do likwidacji, a ośrodek może poprowadzić stowarzyszenie i pracownicy mają pierwszeństwo w jego przejęciu. Ale tego nie da się zrobić w ciągu dwóch miesięcy. To jest duże przedsięwzięcie i w tym roku nie da się go zrealizować – mówiła Ewa Nogaj, wychowawczyni z ośrodka.