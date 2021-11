Młodzieżowe Słowo Roku 2021: W finale m.in. "pogchamp", "śpiulkolot", "essa", "zodiakara" i "foliarz". Co to znaczy? Zobacz definicje

W tegorocznym plebiscycie PWN na Młodzieżowe Słowo Roku wyłoniono już finałową dwudziestkę.

Młodzieżowe Słowo Roku 2021 - finałowa dwudziestka:

baza

Definicja: wyraz aprobaty, pozytywnych emocji. Określenie to jest bezpośrednim tłumaczeniem określenia based. Początkowo w slangu oznaczało ono osobę uzależnioną od kokainy ale w 2010 raper Lil B nadał mu nowe znaczenie. Based oznacza bycie sobą. Bez lęku o to co pomyślą ludzie. Bez lęku o robienie tego co chciałbyś robić. Oznacza bycie pozytywną osobą.[…]

boomer

Definicja: ironiczna nazwa osoby starszej, reprezentującej pokolenie baby boom (urodzonego w latach 40., 50. lub 60.)

cringe

Definicja: żenada, wstyd