"Młodzi to potężna część naszego społeczeństwa". Prezydent powołał Radę ds. Młodzieży

Przewodniczącym Rady został doradca prezydenta Łukasz Rzepecki. Do głównych zadań tego gremium należeć będzie m. in. tworzenie forum debaty i dialogu społecznego ds. młodych oraz opracowywanie założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych dotyczących spraw młodzieży.

- Młodzieży między 15 a 24 rokiem życia jest w Polsce ponad 4 miliony i jest to potężna część naszego społeczeństwa, to sporo więcej niż 10 proc. To, jakie możliwości rozwojowe mają młodzi i jak traktuje ich państwo, ma fundamentalne znaczenie dla tego, jaka Polska będzie w przyszłości. (...) Młodzi, tylko z podpowiedzią starszych, powinni sami dyskutować o tym, co jest im potrzebne. Starsi powinni dzielić się jedynie swoim doświadczeniem - mówił podczas pierwszego posiedzenia Rady prezydent. Jak zaznaczył, młodzi ludzie mają już często swoje własne doświadczenia w polityce oraz pracy społecznej.