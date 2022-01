Młodzi napastnicy strzelają, Legia wygrywa w ostatnim meczu kontrolnym

Legia Warszawa pojechała do Dubaju, zagrała trzy mecze i trzy wygrała. Najpierw zwycięstwo nad Botev Plovdiv (2:0), następnie z Krasnodarem (2:1) Grzegorza Krychowiaka, a teraz z Riga FC, która rok temu świętowała zdobycie trzeciego tytułu kraju z rzędu.

W czwartek mistrzowie Polski wygrali dzięki dwóm bramkom młodych napastników. W pierwszej połowie do siatki trafił Maciej Rosołek, a w drugiej Szymon Włodarczyk. Dla Rosołka był to drugi mecz po powrocie do klubu z wypożyczenia. 20-letni napastnik spędził ostatnie pól roku na wypożyczeniu w Arce Gdynia, ale nie wypadł najlepiej. W 14 meczach Fortuna 1. Ligi strzelił tylko jedną bramkę.

Włodarczyk natomiast ma za sobą gorącą rundę jesienną w rezerwach Legii, gdzie strzelił aż siedem bramek w zaledwie czterech meczach. W seniorach na bramkę w oficjalnym meczu jeszcze czeka, bo w pięciu meczach nie trafił ani razu.