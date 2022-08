Młodość w ekstraklasie nie jest nowością. W reprezentacji również

Filip Marchwiński szturmem przebił się do świadomości kibiców z całej Polski. Zdobywając swoją premierową bramkę chwilę po debiucie w najwyższej klasie rozgrywkowej, przeszedł do historii poznańskiego Lecha. W momencie pierwszego trafienia w ekstraklasie był młodszy od najmłodszego dotychczas strzelca Kolejorza - Dawida Kownackiego. Teraz osiągnięcie urodzonego 10 stycznia 2002 roku może przebić niespełna cztery miesiące młodszy Jakub Kamiński. Decyzją Adama Na-wałki 16-latek został zgłoszony do rozgrywek w pierwszym zespole poznaniaków. Były selekcjoner nie boi się stawiać na młodych zawodników i jako pierwszy pośród ekstraklasowych szkoleniowców dał szansę chłopakowi z rocznika 2002. W niższych centralnych klasach rozgrywkowych zdarzało się to już wcześniej. Prekursorem jest Roland Buchała, który pełniąc obowiązki trenera ROW-u Rybnik, już w listopadzie ubiegłego roku dał szansę Wiktorowi Piejakowi.

Napastnik miał wówczas 15 lat. Po debiucie w starciu z Olimpią Elbląg na boisku pojawił się jeszcze dwukrotnie, raz w pierwszym składzie. W obecnych rozgrywkach nie dostaje wielu szans, ale mimo to wzbudził zainteresowanie zespołów ze słowackiej ekstraklasy. Dzięki wczesnemu debiutowi w seniorskiej piłce na zagraniczny transfer zapracował sobie m.in. Przemysław Bargiel. Do szatni Ruchu Chorzów, w którym występowali rówieśnicy jego rodziców Łukasz Surma oraz Marek Zieńczuk wszedł mając niespełna 16 lat. Zadebiutował kilka miesięcy później - 29 kwietnia 2016 roku z Cracovią, zostając tym samym najmłodszym zawodnikiem na boisku ekstraklasy w XXI wieku. To musiało przykuć uwagę klubów z Zachodu. Pomocnik obserwowany był m.in. przez Inter Mediolan, ale ostatecznie półtora roku temu trafił do AC Milan. Obecnie przebywa na wypożyczeniu do walczącej niżej Spezii.