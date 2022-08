Misztal się nie przyznaje i kupuje cadillaca

Nie przyznał się do pierwszego zarzutu. Co do drugiego - musi się zastanowić. Odpowie podczas następnej wizyty w prokuraturze - 27 maja.

Według śledczych Misztal jest zamieszany w wystawianie faktur na fikcyjne usługi (m.in. konsultingowe), dzięki czemu wraz ze wspólnikami "oszczędzał" na podatkach VAT i dochodowym. Grozi za to 15 lat więzienia.

Po wyjściu z prokuratury Misztal próbował robić dobrą minę do złej gry. - Były już zarzuty pod adresem różnych biznesmenów, na przykład Romana Kluski, które potem okazały się chybione. Myślę, że w moim przypadku też tak będzie - powiedział "Polsce".

Misztal był jednym z najbardziej rozpoznawalnych posłów ubiegłej kadencji. Chętnie obnosił się ze swym bogactwem. Jest właścicielem maybacha, hummera i ferrari. Było o nim głośno, gdy wywołał awanturę w łódzkiej dyskotece. W połowie października Piotr M. został zatrzymany na granicy szwajcarsko-niemieckiej z milionem dolarów. Tłumaczył, że chciał kupić willę nad włoskim jeziorem Garda.