Mistrzowski weekend w Hiszpanii, wielki mecz w Serie A

Piłkarskiemu kibicowi nie wypada w weekend pojawić się na Półwyspie Iberyjskim. Wreszcie nadeszła 35. kolejka, czyli ta, która miała być kluczowa w kontekście mistrzostwa. W sobotę o godzinie 16.15 (Canal+Sport 4) lider - Atletico Madryt zagra z Barceloną i jeśli przegra, to da się wyprzedzić Katalończykom w tabeli. To może być jednak tylko krótka chwila uniesienia, gdyż w niedzielę o godzinie 21. (Eleven Sports 1) Real Madryt podejmie Sevillę i jeśli scenariusz pierwszego meczu się spełni (Królewskich urządza też remis), to na szczycie tabeli znajdzie się obrońca tytułu. Możliwych rozwiązań jest jednak więcej, bo nie należy skreślać Atletico, które wygraną zapewni sobie duży komfort, a w wyścig o tytuł może wmieszać się jeszcze Sevilla.

Jeśli jednak komuś nie w smak hiszpańskie hity, to i Włosi zaproponują w weekend interesujące „danie główne”. Juventus nie ma już szans na mistrzostwo, co więcej Stara Dama dalej nie jest pewna gry w przyszłorocznej Lidze Mistrzów. Ustępujący mistrz w niedzielę o godz. 20.45. (Eleven Sports 2) zagra z Milanem, czyli czwartą drużyną w tabeli, która ma tyle samo punktów. Juve ostatnio rzutem na taśmę wygrało z Udinese, a nie może pozwolić sobie na kolejne potknięcia, bo za plecami pierwszej czwórki czają się Napoli i Lazio. Czy to możliwe, że Cristiano Ronaldo i spółka nie zagrają za rok w Champions League.