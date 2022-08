MISTRZOSTWA ŚWIATA W KOLARSTWIE GÓRSKIM Z UDZIAŁEM MAI WŁOSZCZOWSKIEJ NA ŻYWO W RED BULL TV

Już w najbliższą sobotę Maja Włoszczowska (Kross Racing Team) stanie do walki o swój szósty indywidualny medal w elicie mistrzostw świata. Wyścigi elity kobiet i mężczyzn w konkurencji cross country będzie można oglądać na żywo od godz. 12:15 bezpłatnie na stronie www.redbull.tv/lenzerheide. Rywalizację komentować będzie Tomasz Hoppe.

Maja Włoszczowska zakończyła tegoroczne zmagania w Pucharze Świata na szóstym miejscu, ale wielokrotnie udowadniała, że na największych imprezach potrafi dać z siebie najwięcej. Polka, która przed rokiem w MŚ w Cairns zajęła czwartą lokatę, jest pozytywnie nastawiona do startu w najważniejszej imprezie w tym roku.

– Tak jak Adam Małysz skupiał się na oddaniu dwóch dobrych skoków, tak ja chcę pojechać każdy metr trasy jak najlepiej. Oczywiście nie byłabym sportowcem, gdybym nie marzyła o zwycięstwie, ale wiele zawodniczek jest w świetnej formie, więc o podium będzie bardzo ciężko. Ostatnie tygodnie spędziłam w Livigno na obozie wysokogórskim, przygotowując się do startu w Lenzerheide. Po drodze przyplątało się lekkie przeziębienie. Mam nadzieję, że skończy się to wszystko pozytywnie, bo zazwyczaj, gdy przed najważniejszymi startami byłam podziębiona, na zawodach było bardzo dobrze. Być może dzięki temu złapię trochę świeżości, która w Lenzerheide będzie bardzo potrzebna. Trasa jest bardzo dynamiczna i właściwie jest tylko jeden dłuższy podjazd, a cała reszta to jeden wielki rollercoaster. Co chwilę krótkie podjazdy i zjazdy i masa zakrętów oraz korzeni. Będzie się działo, dlatego zapraszam wszystkich do oglądania transmisji w Red Bull TV! – mówi Maja Włoszczowska przed sobotnim startem w Lenzerheide.