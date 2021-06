Mistrz świata znów zatriumfuje? Skłócona Francja celuje w złoto

Do tegorocznego turnieju reprezentacja Francji przystępuje w jeszcze mocniejszym składzie. Didier Deschamps zdecydował się powołać do kadry Krima Benzemę z Realu Madryt, który był odsunięty za aferę obyczajową związaną z Mathieu Valbueną. Co istotne najlepsi zawodnicy są też w świetnej formie - N'golo Kante niedawno wygrał Ligę Mistrzów, a w obu meczach półfinałowych jak i w finale został wybrany piłkarzem meczu. W parze z Paulem Pogbą znów mogą być perfekcyjni, bo gdy w kadrze grała ta dwójka, to Rrójkolorowi nigdy nie przegrali.

Les Bleus są największym faworytem do wygrania turnieju, ale zatrzymają ich wewnętrzne spory? po ostatnim meczu towarzyskim Olivier Giroud narzekał, że koledzy często mu nie podają, mimo że znajduje się w dobrych pozycjach strzeleckich. - Rozmawialiśmy o tym, każdy wiedział co się stało. To prawda, że trochę mnie to dotknęło. Ale nie chce robić z tego wielkiej sprawy, ponieważ przyjechaliśmy tu reprezentować Francję i to jest najważniejsze. Chodzi o sam fakt, że powiedział to do prasy. Widziałem go w szatni i tam nic mi nie mówił. Dał upust emocjom - skomentował całą sytuację Kylian Mbappe, który ma być kluczowym zawodnikiem na Euro.

Czy takie spięcie w drużynie będzie miało przełożenie na wynik Francji na Mistrzostwach? Wszyscy nad Sekwaną pamiętają Mistrzostwa świata w 2010 roku i awanturę w zespole, która całkowicie zepsuła turniej. Tym razem nie jest chyba tak poważnie i Trójkolorowi ponownie celują w złoto.