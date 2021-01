Miss Polski Nastolatek 2020: Kim są finalistki? Kandydatki. Gala finałowa 15 stycznia 2021 na żywo w tv. Czy będzie transmisja online?

Bunt restauratorów w Katowicach, Cieszynie i Rybniku. Otwierają lokale. "Nie możemy dłużej czekać"

Restauracje się otwierają. Restauratorzy w Katowicach, Rybniku i Cieszynie się buntują i walczą o przetrwanie. Obostrzenia związane z pandemią zostały przedłużone do 31 stycznia 2020 r. Restauratorzy spodziewali się tego, już wcześniej zaczęli myśleć o otwieraniu lokali dla gości (a nie tylko sprzedawaniu jedzenia na wynos i w dowozie). - Nasz biznes umiera. Nie możemy na to pozwolić - mówią restauratorzy. - Rząd nie oferuje nam żadnej realnej pomocy - twierdzą. W weekend zaczęła działać restauracja U Trzech Braci w Cieszynie, w piątek 15 stycznia swój lokal w Katowicach otworzą właściciele Bułkęsa. Do nich chcą dołączyć inne restauracje i kawiarnie. Rodzi się bunt restauratorów.