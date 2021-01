Miss Polski Nastolatek 2020: Kandydatki. Kim są finalistki? Gala finałowa 15 stycznia 2021 na żywo w tv. Czy będzie transmisja online?

Żona Marcina Najmana. Kim jest piękna Julita Najman? ZDJĘCIA [2.01.2021]

Julita Najman to żona Marcina Najmana - sportowca, celebryty, a nawet eksperta TVP, i to wcale nie od sportu. Małżeństwem są od 2013 roku, pobrali się na Jasnej Górze. Piękna kobieta, była miss, ostatnio miała przykrą okazję przekonać się, że występy i kariera męża mogą wpływać na jej życie prywatne. Przed galą FAME MMA 8 rywal Marcina Najmana - Kasjusz "Don Kasjo" Życiński - oskarżył go o romans z celebrytką Moniką Godlewską. Najman ostro, łamiąc reguły, zareagował zarówno podczas walki 22.11.2020, a następnie złożył pozew sądowy przeciwko "Don Kasjo" w związku z pomówieniem.