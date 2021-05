Minsk: wstrzymany odlot samolotu Lufthansy. Dzień wcześniej zmuszono do lądowania maszynę Ryanair

Dyrekcja lotniska w Mińsku na Białorusi podała w poniedziałek, że zawiesiła wpuszczanie pasażerów na pokład samolotu Lufthansy.

Maszyna ma lecieć do Frankfurtu nad Menem, a powodem wstrzymania lotu były obawy o bezpieczeństwo po otrzymaniu informacji o możliwym akcie terrorystycznym.

Nie podano żadnych szczegółów dotyczących tego zagrożenia. Informacja pojawiła się po niedzielnym incydencie, kiedy to ukraińskie władze zmusiły samolot linii Ryanair do zmiany lotu do Wilna i nakazały lądować mu w stolicy Białorusi Mińsku..

Powodem miało być zagrożenie bombowe na pokładzie Boeinga 737. Kiedy maszyna wylądowała, służby bezpieczeństwa zatrzymały Romana Protasiewicza, opozycjonistę, który trzy lata temu uciekł z kraju w obawie przed represjami.

I to jego osoba, jak wszystko na to wskazuje, była prawdziwym powodem lądowania maszyny w Mińsku.