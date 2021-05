Mińsk: awaryjne lądowania samolotu wymuszone przez bezpiekę. Aresztowano opozycjonistę

Białoruskie służby specjalne miały wymusić awaryjne lądowanie samolotu, na pokładzie którego był Raman Pratasiewicz. To znany opozycjonista i twórca kanału NEXTA, na którym prowadzono relacje z masowych protestów przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence.

Na pokładzie samolotu, którą eskortował ukraiński myśliwiec, miała rzekomo zostać odnaleziona bomba, co zmusiło pilota do skierowania lecącego z Aten samolotu do lądowania w Mińsku. Informacja o ładunku wybuchowym okazała się jednak nieprawdziwa. Prawdziwym powodem miał być Pratasiewicz, który został zatrzymany przez białoruską bezpiekę. Informacje oficjalnie potwierdziło tamtejsze MSW.

Pratasiewicz, dziennikarz i bloger, został wpisany na listę poszukiwanych przez reżim Łukaszenki.

Jeśli potwierdzą się doniesienia o zmuszeniu maszyny do lądowania, by ująć opozycjonistę, oznacza to, że białoruskie władze zagroziły życiu i bezpieczeństwu pasażerów lotu cywilnego i pod groźbą użycia samolotu wojskowego, zmusiły samolot do lądowania na terytorium Białorusi.

Pratasiewiczowi grozi na Białorusi najwyższy wymiar kary, nawet kara śmierci.