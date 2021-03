Minneapolis: władze miasta wypłacą rodzinie zabitego przez policjanta George'a Floyda 27 mln dolarów

Gdy trwa kompletowanie ławy przysięgłych na proces policjanta oskarżonego o zabójstwo George’a Floyda, władze Minneapolis zgodziło się zapłacić rodzinie ofiary 27 mln dolarów rekompensaty. Adwokat rodziny Floydów, Ben Crump, nazwał to największą ugodą przedprocesową w historii takich roszczeń i podziękował miastu za taką postawę.

- To będzie długa podróż do sprawiedliwości. To tylko jeden krok. Potwierdza to, że George Floyd zasługiwał na coś lepszego niż to, czego byliśmy świadkami 25 maja 2020 roku. Że życie Geor-ge'a Floyda miało znaczenie, a co za tym idzie, życie Czarnych ma znaczenie. - powiedział Crump.

- Choć mojego brata tu nie ma, jest tu ze mną w moim sercu – mówił Philonise Floyd. Gdybym mógł go odzyskać, oddałbym to wszystko.