Minneapolis: policjantka, która zastrzeliła czarnoskórego, aresztowana. Tłum chciał ją dopaść w jej domu

USA: Policjantka pomyliła pistolet z paralizatorem. Cholera, właśnie go zastrzeliłam!

"Agenci z Minnesota Bureau of Criminal Appemention (BCA) aresztowali byłą policjantkę z Brooklyn Center za zabójstwo Wrighta 11 kwietnia" – podano na Twitterze. Dodano, że kobieta została osadzona w więzieniu w hrabstwie Hennepin.

Gannon z kolei zrezygnował z pracy w policji po tym, jak na konferencji prasowej uznał śmiertelny strzał oddany przez Potter do Wrighta, za przypadkowe zdarzenie.

Miejscowa policja stwierdziła, że Wright był poszukiwany za wykroczenie i próbowano go aresztować. Ten jednak stawiał opór wyrwał się, wrócił do samochodu, gdzie został postrzelony przez Potter, po czym odjechał i rozbił się kilkaset metrów dalej i skonał od rany. Wright miał stawić się w sądzie, był oskarżony o napad z bronią w ręku. On i jego kolega byli oskarżeni w 2019 roku za próbę kradzieży 820 dolarów pewnej kobiecie.