Minneapolis: kończy się proces policjanta, który zabił George'a Floyda. Ameryka w strachu przed zamieszkami

Nad Ameryką wisi groźba gwałtownych ulicznych protestów. Jest nawet propozycja przełożenia w tym gorącym czasie meczów NBA, spodziewając się również ostrej reakcji czarnoskórych zawodników na orzeczenie sądu. Wszystko z powodu kończącego się procesu Dereka Chauvina, byłego policjanta, który w maju 2020 doprowadził do śmierci czarnoskórego George'a Floyda.

Władze obawiają się gwałtownych rozruchów i demonstracji. O rosnącym napięciu niech świadczy fakt, że ściany dom biegłego, którego wynajęli obrońcy oskarżonego w tej głośnej sprawie, ktoś posmarował świńską krwią, a odciętą głowę zwierzęcia wrzucono do środka.

Do miasta ściągnięto ponad 3000 żołnierzy Gwardii Narodowej, a sklepy i wiele zakładów pracy zostały zabite deskami. Do pomocy ściągnięto 1100 funkcjonariuszy z agencji bezpieczeństwa publicznego z całej Minnesoty. Mają oni powstrzymać możliwe niepokoje, bo miasto z zapartym tchem czeka na werdykt w procesie Chauvina. Oczekuje się, że wyrok zapadnie pod koniec tygodnia po tym, jak w poniedziałek rozpoczęły się już końcowe przemówienia zamykające proces.

Groźba uniewinnienia oskarżonego sprawiła, że niektóre firmy wynajęły nawet prywatne agencje ochroniarskie do ochrony ich lokali podczas protestów lub zamieszek. Burmistrz miasteczka St. Paul, położonego koło Minneapolis, Melvin Carter zapewnia, że jego miasto ma zgromadzone już potrzebne środki, aby stłumić potencjalne wybuchy przemocy. Carter dodał, że jego największym zmartwieniem przed wydaniem wyroku jest upewnienie się, że wszyscy ludzie wiedzą, iż wymiar sprawiedliwości jest dla nich sprawiedliwy. - Wszyscy jesteśmy świadkami, wszyscy wiemy, co widzieliśmy i nic, co wydarzyło się podczas procesu, tego obrazu nam nie zmieni - powiedział Carter.