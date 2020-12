Ministerstwo Zdrowia przedstawiło najnowsze dane dotyczące koronawirusa: Prawie 5 tysięcy nowych przypadków. Zmarło 96 osób

- Program jest bardzo ogólnikowy. Główne założenia są zbieżne z tym, co mówi WHO i Unia Europejska. Chodzi m.in. o dobrowolność szczepień, wyznaczenie priorytetowych grup do szczepień, zabezpieczenie centralnego magazynowania i transportu, edukację społeczną. Niestety plan nie jest spójny, bo w przypadku grup medycznych, niektóre - z niewiadomych powodów - pominięto. Można się też zastanawiać, czy wszystkie służby mundurowe szczepić czy tylko te, które mają kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem. Po drugie, w programie jest mnóstwo luk, niewiadomych, bardziej pokazano cele niż sposób ich realizacji. Jak ten system będzie działał, kto go będzie nadzorował - nie wiadomo. Na podstawie tego dokumentu nie jesteśmy w stanie zorientować się jak ta akcja szczepień będzie przebiegać- wylicza ekspert.