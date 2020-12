Ministerstwo Zdrowia: Ostatniej doby zmarło ponad pół tysiąca zakażonych koronawirusem

Powrót do szkół już 18 stycznia. Co na to nauczyciele?

18 stycznia tak na "na 90 procent" będzie już możliwy powrót do szkół klas I-III - oświadczył w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski. Dzień później rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że jest to jednak plan, który może być zrealizowany tylko wtedy, gdy liczba zakażeń Covid-19 unormuje się i nie będzie gonić w górę. Narastające obostrzenia i zapowiedź otwarcia szkół, sprzeczne sygnały i dynamicznie zmieniające się przekazy, wszystko to sprawia, że pogłębia się niepewność uczniów i nauczycieli.