Ministerstwo Edukacji i Nauki: wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie maturalnym w roku 2023 i 2024

Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie maturalnym w roku 2023 i 2024

Zgodnie z zapowiedzią Ministra Edukacji i Nauki z kwietnia 2021r. w roku 2023 i 2024 egzamin ósmoklasisty oraz egzamin maturalny będą przeprowadzane na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie – jak miało to miejsce do roku 2020 włącznie – na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Zmiana ta wynika przede wszystkim z konieczności dostosowania wymagań egzaminacyjnych do specyfiki kształcenia związanej z epidemią SARS-CoV-2.

