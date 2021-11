Minister zdrowia: Zbliżamy się do apogeum czwartej fali zakażeń koronawirusem

Według szefa resortu zdrowia granica wydolności systemu opieki zdrowotnej to ok. 40 tys. zakażeń dziennie. – Jeśli zostanie przekroczona, to będziemy musieli stosować inne środki do walki z pandemią Covid-19 – mówił minister. Jeśli wzrostowy trend liczby zakażeń i hospitalizacji nadal się utrzyma, wówczas ewentualne decyzje o dodatkowych obostrzeniach będą podejmowane na początku grudnia – wskazał szef resortu zdrowia.

Niedzielski zapewnił, że baza łóżkowa przeznaczona dla chorych na Covid-19 dobrze przygotowana i będzie rozbudowana. – Do końca listopada zwiększymy bazę łóżek dla chorych na Covid-19 do ok. 26 tys., a do 20 grudnia - do 31,5 tys. – mówił minister zdrowia.