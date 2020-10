Minister zdrowia zapowiada zmianę strategii w organizacji szpitali

Jak podkreślił minister zdrowia, konieczna jest poprawa koordynacji, która „dotyczy przemieszczania pacjenta, który z poziomu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) jest skierowany do szpitala”.

Szef resortu zapowiedział dalsze zwiększanie udziału POZ w opiece nad pacjentem z koronawirusem. - Lekarze rodzinni, z którymi dyskutowałem zadeklarowali chęć pomocy w opiece nad pacjentami bezobjawowymi lub z lekkimi objawami. To ok. 80 proc. chorych. Zadaniem lekarza rodzinnego będzie kierowanie na izolację domową – mówił minister.

Strefa żółta w całym kraju. Co się zmieni od najbliższej soboty?

Więcej szpitali koordynacyjnych i więcej łóżek

Niedzielski zapowiedział także „redefinicję szpitali poziomu 3”. - To były szpitale specjalistyczne do tej pory. Zmieniamy charakter, przekształcamy je na szpitale hybrydowe, które będą zajmowały się wyłącznie leczeniem COVIDu. Będą to szpitale koordynacyjne – mówił.