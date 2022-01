Minister zdrowia: To koniec Rady Medycznej w tej formule

W piątek 13 z 17 członków Rady Medycznej ds. COVID-19 przy premierze złożyło rezygnację. W wydanym wówczas oświadczeniu poinformowali, że powodem takiej decyzji były m.in. brak wpływu ich rekomendacji na realne działania oraz wyczerpanie się dotychczasowej współpracy. Kto teraz będzie doradzał premierowi w kwestii epidemii? Czy Rada Medyczna w obecnej formie przestanie istnieć? O tym mówił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

– Chciałem zacząć od ogromnych podziękowań za ten wielomiesięczny wysiłek, wkład pracy który przejawiał się nie tylko na spotkaniach i posiedzeniach, ale poprzez bieżący kontakt – zaczął szef resortu zdrowia, wskazując nie tylko na ogromną wiedzę ekspertów, ale także na ich ogromne zaangażowanie.

Niedzielski przyznał, że próbował wpłynąć na wszystkich tych, którzy złożyli rezygnację do kontynuowania podjętej misji. – Niestety nie przekonaliśmy z panem premierem ekspertów do pozostania. Dlatego zbliżamy się do końca funkcjonowania tej Rady w tej formule – oświadczył. Minister podkreślił, że bilans jej funkcjonowania ocenia bardzo pozytywnie.