Minister zdrowia: Przygotowujemy się do uderzenia omikrona. Są dwa scenariusze, jeden katastroficzny

Co powoduje wzrost liczby zakażeń?

- Od kilku dni obserwujemy niepokojący trend wzrostu zakażeń. Od 6 dni mamy systematyczne wzrosty. Dzisiejszy wynik, to o ponad 10 proc. więcej niż tydzień temu, w poprzednich dniach były wyniki wyższe nawet o 25 proc. Analizując tę sytuację, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest to anomalia związana z okresem świątecznym czy jest to związane z rosnącą m.in. za sprawą wariantu omikron falą zakażeń - podkreślał.

- Interpretujemy te wyniki jako anomalię poświąteczną nie jako zmianę trendu. W poprzednim roku wystąpiło bardzo podobne zjawisko. W okresie okołoświątecznym doszło do przejściowego zwiększenia liczby przypadków. Po nim nastąpiła kontynuacja trendu spadkowego - poinformował.