Minister zdrowia przedstawił najnowsze dane o koronawirusie. "Cały czas jest w kontakcie z premierem". Co z obostrzeniami?

Minister zdrowia Adam Niedzielski w programie "Tłit" WP przedstawił najnowsze dane dotyczące koronawirusa. - Niestety te trendy, które otrzymujemy w ostatnich dniach, utrzymują się. Dzisiejsza liczba nowych zachorowań to jest znowu ponad 15 tys., dokładnie 15 250 nowych przypadków- powiedział.

Niedzielski poinformował także o 296 zgonach.

Jak tłumaczył, oznacza to ponad 3 tys. więcej przypadków niż tydzień temu - tłumaczył. Zaznaczył, że w porównaniu do środy ta liczba jest mniejsza. Jednocześnie dodał, że te wyniki "trzeba porównywać do sytuacji, która była tydzień temu".

Pytany o obostrzenia Niedzielski przyznał, że cały czas jest w "bieżącym kontakcie z premierem". - Analizujemy różne warianty, różne scenariusze. Ostatnio zdecydowaliśmy się na wariant luzowania, czy znoszenia tych poluzowań regionalnie i nadal przyglądamy się sytuacji- tłumaczył.