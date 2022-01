Minister zdrowia oskarża prokuraturę. "To może zachęcić antyszczepionkowców!"

Rozgłośnia dotarła do treści pisma. Minister zdrowia zarzuca warszawskim prokuratorom opieszałość w postępowaniu dotyczącym słów, które skierował do niego w Sejmie poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Podczas obrad 16 września, gdy wyłączono mu mikrofon, polityk rzucił do Niedzielskiego: "Będziesz pan wisiał!". Po tych słowach Braun został wykluczony z obrad, zapowiedziano też konsekwencje prawne.

Jednak - jak wynika z relacji RMF FM - prokuratura niewiele zrobiła w sprawie posła Konfederacji. Postępowanie w tej sprawie zostało przedłużone do 17 lutego. Śledczy twierdzą, że trzeba poczekać, aż uprawomocni się uchwała sejmowej komisji etyki, która ukarała Brauna naganą. Minister zdrowia uważa, że to skandal. Jak podkreśla, prokuratura dysponuje już wszelkimi dowodami koniecznymi do ukarania posła i zamknięcia sprawy.

"Postępowanie przygotowawcze powinno toczyć się niezależnie od postępowania dyscyplinarnego, w szczególności, z uwagi na fakt, że prokurator ma zgromadzony w sprawie cały materiał dowodowy pozwalający na wystąpienie do Marszałka Sejmu o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej. Postępowanie karne ma pierwszeństwo przed odpowiedzialnością dyscyplinarną (regulaminową) posła, tak jak karnoprawna reakcja na czyn zabroniony ma pierwszeństwo przed innymi formami odpowiedzialności" - pisze Niedzielski. Dalej zarzuca prokuraturze, że łamie zasady szybkiego postępowania. Jak dodaje w cytowanej przez RMF FM skardze, opieszałość w tej sprawie podważa słuszność walki z pandemią koronawirusa.