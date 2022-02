Minister zdrowia odejdzie z rządu? Adam Niedzielski zabrał głos

Jakiś czas temu media donosiły, że jeśli tzw. ustawa Hoca nie wejdzie w życie, minister zdrowia odejdzie z rządu. W wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” został o to zapytany sam zainteresowany.

„Bo była to kluczowa regulacja, ale… Pełnienie funkcji ministra zdrowia w czasie pandemii to nie jest zabawa dla dzieci, w której w pewnym momencie mogę zabrać zabawki i odejść. Wziąłem na swoje barki olbrzymią odpowiedzialność, obejmując to stanowisko w czasie pandemii” – powiedział.

Pytany o to, czy członkowie Rady Medycznej, którzy odeszli, zachowali się jak dzieci, Niedzielski odpowiedział: „Mam głębokie poczucie odpowiedzialności za to, co robię i w tym duchu szukam najlepszych rozwiązań. Tak zwane lex Hoc było przygotowane z nami i było to bardzo dobre rozwiązanie”.

Przypomniał, że tzw. ustawę Hoca zaproponowano „tuż przed apogeum aktualnej fali”. „Panowała wówczas duża niepewność, co do skutków fali Omikrona, zwłaszcza liczby hospitalizacji. Wtedy uważałem tę ustawę za kluczową, bo mogła zabezpieczyć nas przed czarnym scenariuszem. Na szczęście ten scenariusz się nie ziścił” – wyjaśnił. Dodał, że „cały świat ma szczęście, że obecna fala okazała się nie tak dolegliwa, jak się obawiano”.