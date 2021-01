Minister zdrowia o powrocie do szkół klas I-III: Na początku lutego chcemy powtórzyć badanie przesiewowe nauczycieli

Polacy przekonali się do zakupów online. Coraz częściej kupujemy artykuły spożywcze

Pandemia koronawirusa i obostrzenia dotykające sklepów stacjonarnych doprowadziły do tego, że już co trzeci Polak częściej niż wcześniej robi zakupy przez internet. Jednocześnie na popularności zyskują zakupy spożywcze. - Blisko co 3 osoba deklaruje, że będzie robiła zakupy online po zakończeniu pandemii- zauważa ekspert.